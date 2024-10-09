شكرا لقرائتكم خبر عن يحدث الآن.. الزمالك يختبر أوفى إيجاريا لاعب ليفربول قبل التعاقد معه والان مع تفاصيل الخبر

يتواجد الآن الإنجليزى أوفى إيجاريا لاعب ليفربول السابق فى تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بـ نادى الزمالك مع باقى اللاعبين وذلك تمهيدا للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفى.

وحضر أوفى إيجاريا أمس إلى مقر النادى بعد وصوله مباشرة إلى القاهرة، والتقى بالدكتور محمد أسامة ثم خضع للكشف الطبي.

ولم ينتقل أوفى إيجاريا لأى نادٍ منذ رحيله عن صفوف ريدنج الإنجليزى فى شهر يناير الماضى، كما سيشارك اللاعب فى التدريبات مع الفريق الأبيض ليتم تقييمه من قبل الجهاز الفنى بقيادة جوزيه جوميز قبل إتمام الزمالك التعاقد.