فابريزيو رومانو يكشف تطورات مستقبل صلاح مع ليفربول

ياسر رشاد - القاهرة - كشف فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات في أوروبا أن ليفربول ليس في مفاوضات مع اللاعبين محمد قدوس نجم وست هام يونايتد وكريم أديمي جناح بوروسيا دورتموند في ظل الغموض حول مستقبل محمد صلاح.

وينتهي عقد صلاح بنهاية الموسم الحالي، وقد يغادر ليفربول في صفقة مجانية بعد ثماني سنوات قضاها في النادي، بالإضافة إلى صلاح، يواجه ليفربول أيضًا حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل قائد الفريق فيرجيل فان دايك وظهير الفريق الأيمن ترينت ألكسندر أرنولد، حيث تنتهي عقودهما أيضًا في عام 2025.

لكن أشارت التقارير أن إدارة النادي الإنجليزي متفائلة بشكل غريب بشأن الموقف، حيث أنه من المعلوم أن اللاعبين يمكنهم التفاوض بشأن عقود مسبقة مع الأندية الأخرى اعتبارًا من يناير المقبل.

أوضح رومانو أنه من الطبيعي أن يرتبط ليفربول بعدد من اللاعبين في مواقع الجناح الأيمن في ظل الوضع الحالي لصلاح.

وصرح رومانو لقناة CaughtOffside الإنجليزية قائلاً: "صحيح أن ليفربول يتابع عددًا من اللاعبين، لكن لا توجد تحديثات ملموسة بشأن أهداف محددة حتى الآن، على الرغم من الشائعات حول كريم أديمي من بوروسيا دورتموند ومحمد قدوس من وست هام."

وأضاف: "كان يوفنتوس مهتمًا بأديمي الصيف الماضي، ولكن بعد أن قرر البقاء في دورتموند، لم يحدث شيء ملموس."

واختتم رومانو بقوله: "ستكون هناك مئات من الروابط يوميًا حول ليفربول بسبب انتهاء عقد صلاح، لكن النادي ليس في مناقشات أو خطط لنقل أي لاعب حتى الآن. إنها مجرد فترة لاستكشاف السوق ومواصلة الحديث مع صلاح بشأن العقد."