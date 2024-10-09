شكرا لقرائتكم خبر عن أول صورة للإنجليزي أوفى ايجاريا لاعب ليفربول السابق فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورة للإنجليزى ذى الأصول النيجيرية، أوفى إيجاريا، لاعب ليفربول السابق، خلال تواجده فى مقر نادى الزمالك لخوض تدريبات مع اللاعبين المستبعدين، تمهيدا للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفى.

وحضر أوفى إيجاريا أمس إلى مقر النادى بعد وصوله مباشرة إلى القاهرة، وألتقى بالدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي ثم خضع للكشف الطبي.

ولم ينتقل أوفى إيجاريا لأى نادٍ منذ رحيله عن صفوف ريدنج الإنجليزى فى شهر يناير الماضى، كما سيشارك اللاعب فى التدريبات مع الفريق الأبيض ليتم تقييمه من قبل الجهاز الفنى بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز قبل إتمام الزمالك التعاقد معه.