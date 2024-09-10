مانشيني يشيد بفوز "السعودي": الطريق طويل وهدفنا مطاردة اليابان

الرياص - اسماء السيد - حيان الهاجري من داليان (الصين): بعد تحقيق المنتخب السعودي فوزاً مثيراً على نظيره الصيني في داليان (الصينية) بهدفين مقابل هدف في تصفيات آسيا للتأهل لمونديال 2026، أكد الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي، سعادته بانتصار "الأخضر"، وبالأداء الذي قدمه المنتخب، رغم اللعب بـ10 لاعبين معظم فترات اللقاء.

وخاض "الأخضر" مواجهة الصين بـ10 لاعبين عقب طرد محمد كنو في الدقيقة 19 من زمن المباراة التي جمعت البلدين بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، لكن المنتخب السعودي خرج منتصراً في اللقاء.

وقال مانشيني عقب المباراة: "أقدم التهنئة للاعبين على المستوى اليوم، لعبنا معظم الوقت بـ10 لاعبين، أنا سعيد بهذا الأداء، ما زال الطريق طويلاً، ويجب أن نعمل على ملاحقة اليابان بالمجموعة وكل المباريات صعبة".

وتابع : "المباراة كانت مهمة جداً، وكنا نرغب بشدة بالفوز، بالمباراة، والتبديلات المتأخرة كانت سبباً في الحصول على 3 نقاط، والخروج بالفوز".

وبسؤاله عن لقطة طرد لاعبه محمد كنو، أجاب: "لم أشاهد لقطة الطرد، ولا أستطيع التحدث عنها، غامرنا بعد الطرد بنزول ناصر الدوسري إلى وسط الملعب وحسن كادش إلى الطرف، وهذا الأمر كان ضرورياً لتحقيق الفوز".

وتطرق مانشيني للحديث عن حسن كادش صاحب هدفي انتصار الأخضر على الصين، قائلاً: "أقدم التهنئة لحسن كادش على هذا المستوى والانتصار".

واختتم: "نتدرب دائماً على كل شيء، ولدينا عناصر مثل مصعب الجوير يجيدون تنفيذ الركلات الركينة وحسن كادش لاعب مميز بالكرات الثابتة".