شكرا لقرائتكم خبر عن البطل محمد السيد: أعشق كريستانو رونالدو.. ووالدته: فخورة به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد السيد بطل مصر في سيف المبارزة والحاصل على الميدالية البرونزية في أولمبياد باريس إنه تغلب على صعوبات كثيرة من أجل تحقيق حلمه..

أضاف محمد السيد خلال تصريحات تليفزيونية:" لعبة السلاح بالنسبة لي إدمان وأعشقها منذ الصغر".

وواصل:" أعشق كريستيانو رونالدو واحتفلت علي طريقته عقب التتويج ببرونزية السلاح".

وحقق البطل المصرى محمد السيد الميدالية البرونزية بعد الفوز على المجري تيبور أندراسفي في سلاح سيف المبارزة بنتيجة 8-7 ضمن منافسات أولمبياد باريس 2024، لتكون أول ميدالية لمصر فى هذه الدور.

قالت دكتورة أماني البحيري والدة البطل المصري محمد السيد، المتوج ببرونزية أولمبياد باريس في السلاح، أنها فخورة بما قدمه نجلها.

وتابعت دكتورة أماني البحيري :" بفضل الله في صغر سن محمد قدمنا في مشروع الموهوبين وتم انشاء مركز للموهوبين في طنطا ولم يكن هناك أندية تُدرب سلاح".

وتابعت:" تم إعداد العديد من نجوم مصر في هذا المركز ولله الحمد الأن لهم أسماء كبيرة ومن ضمنهم نجلي محمد ".

واختتمت:" محمد السيد مارس لعبة السلاح في مشروع الموهوبين بطنطا ومن هنا كانت