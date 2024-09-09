الزمالك يُكثف تحضيرات لاعبه لتجهيزه لمواجهة الشرطة الكيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

خاض لاعب فريق الزمالك، سيد عبدالله "نيمار" تدريبات تأهيلية خاصة داخل صالة "الجيم" على هامش التدريبات الجماعية لناديه اليوم الإثنين.

ويأتي ذلك على خلفية معاناة نيمار من شد عضلي؛ حيث وضع الجهاز الطبي لفريقه، بحسب بيان رسمي صادر من الزمالك، برنامجًا علاجيًا له لسرعة عودته للمشاركة من جديد.

صاحب الـ 24 عاماً كان قد شارك في الموسم الماضي بقميص الزمالك بـ 25 مباراة صنع خلالها 4 أهداف خلال 1037دقيقة لعب.

ويستعد الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني يوم 14 سبتمبر الجاري في العاصمة الكينية نيروبي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



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