شكرا لقرائتكم خبر عن مراسلة سكاي سبورتس فى منتدى الإعلام الرياضي: الانتماء للأندية لا يعيب الصحفي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الانجليزية اليسون بيندر، مراسلة سكاي سبورتس، عن أهمية تطوير ذاتك بما يتماشى مع المؤسسة التي تعمل لديها فى مجال الصحافة الرياضية، وذلك خلال منتدى الإعلام الرياضي تحت رعاية الشركة المتحدة للرياضة.

وقالت اليسون، إنه يجب على الصحفي الرياضي فى الوقت الحالي التطور مع وسائل السوشيال ميديا الحديثة، وإذا كان متأخرا فيها فيجب عليه الانطلاق وعدم التأخر أكثر من ذلك.

وقالت مراسلة سكاي سبورت، إن الانتماء لأحد الأندية لا يعيب الصحفي الرياضي، فأنا أنتمي لنادي تشيلسي، وأحب العمل مع أرسنال، موضحة أنه على كل صحفي إعلان انتماءه دون خجل، ولكن دون أن يؤثر هذا الانتماء على عمله.

وأكدت أليسون ضرورة بناء جسور من الثقة مع المصادر، والعمل على إقناعه بإجراء حوار صحفي عن طريق خلق دوافع جديدة لديه.

ويستعرض المنتدى مناقشة حول التحديات والصعوبات الذى يواجهها الإعلام الرياضى المصرى، ويناقش الأساليب والطرق الحديثة لمواجهة تلك التحديات من خلال جلسات ورش عمل تفاعلية.

وشارك فى الجلسات بول مكارثى الرئيس التنفيذى لرابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية، اليسون بيندار المراسلة الرياضية العالمية والكاتب الصحفى حسن المستكاوى والإعلامى سيف زاهر.

كما يشهد المنتدى الحديث عن تصور الجمهور للبودكاست على مدار العقد الماضى، فضلا عن المهارات اللازمة لتحديد وإتقان الاتجاهات المتغيرة فى العصر الجديد للإعلام الرقمى. ويشارك فى المنتدى عدد من الإعلاميين الرياضيين المصرين والبريطانيين.

منتدى الإعلام الرياضي هو منتدى متخصص يوفر فرصة فريدة للصحفيين والإعلاميين الرياضيين للقاء ومناقشة أهم قضايا الإعلام الرياضي، والاحتكاك بكبار قادة المؤسسات والتجمعات المهنية الرياضية، حيث يحضر المنتدى شخصيات بارزة ومؤثرة إعلاميًا ورياضيًا على مدار يومين في جلسات ومناقشات مفتوحة وورش عمل تفاعلية.

ويُنظم منتدى الإعلام الرياضي بالشراكة بين كل من "المتحدة الرياضية" و"منتدى مصر للإعلام" وشركة 30N، بالتعاون مع رابطة كتاب كرة القدم في إنجلترا.