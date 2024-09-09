شبانة: افتتاح الأهلي مشواره بمونديال الأندية على ستاد القاهرة دفعة قوية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن النادي الأهلي سيخوض منافسات كبيرة في الموسم الجديد، ومنها بطولة كأس العالم للأندية، مبديًا دهشته من عدم التدعيم بصفقات قوية مثل التعاقد مع محمد علي بن رمضان، بخلاف أيضا كأس الانتركونتينال ودوري أبطال إفريقيا وكأس السوبر الإفريقي وغيرها من البطولات.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "الأهلي سيخوض لقاء العين الإماراتي في استاد القاهرة الدولي حال تخطيه اوكلاند سيتي، والفائز سوف يلعب نصف النهائي وسوف يتم تحديد الملعب لاحقًا ، وهذا الأمر بمثابة دفعة قوية للفريق الأحمر نحو العبور إلى الدور التالي واستكمال مشوار البطولة العالمية ".

وأضاف: "ريال مدريد سوف يخوض المباراة النهائية فقط، من أجل الجانب التسويقي والرعاة فقط، وهو ما يعيد فتح ملف الرعاية بالنادي الأهلي ومحاولة البعض المقارنة معه، وهذه الأمور ترتبط بالتاريخ والبطولات".