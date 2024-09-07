أنشيلوتي: "رونالدو أسطورة ومحترف عظيم"

ياسر رشاد - القاهرة - شدد كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، على أن البرتغالي كريستيانو رونالدو يعد أسطورة ومحترف عظيمًا.

وتحدث أنشيلوتي في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، حيث قال: "بالطبع، كريستيانو رونالدو كان ولا يزال محترفًا عظيمًا، واحد من الأفضل على الإطلاق".

وتابع: "رونالدو أسطورة ومحترف عظيم ومثال، لقد كان رفيقًا رائعًا، وقد حظي بتقدير كبير من قبل البقية".

بينما علق على مستقبله الكروي، فقال: "أرى نفسي مستمرًا لفترة طويلة، نعم، بالطبع، سأستمر حتى تنتهي الشعلة التي أشعلها في كرة القدم".

وأكمل أنشيلوتي: "أحب الرقص والغناء والاستمتاع مع عائلتي وأصدقائي، من المهم اختيار اللحظة المناسبة للغناء، وأنا أغني فقط عندما نفوز بالألقاب وفي الملعب، أعتقد أنني دخنت سيجارًا مرة واحدة في حياتي، وكان ذلك في الحافلة مع اللاعبين، أنا لا أدخن السيجار أبدًا، لكن الآن لدي منزل مليء بسيجار الهدايا، الناس يعطونها لي دائمًا وأنا آخذها فقط في الألعاب".

وأتم المدرب الإيطالي تصريحاته: "لابد أن تكون إيجابيًا على مقاعد البدلاء لأنه يتعين عليك التحدث مع اللاعبين، ليس صحيحا أنني هادئ دائما، نادراً ما أغضب، لكن عندما أغضب أشعر بالجنون".