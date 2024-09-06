إصابة لاعب في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي بسبب "عطسة".. ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

غاب النيجيري فيكتور أديبويخو مهاجم بولتون واندررز، عن مباراة فريقه في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، يوم الثلاثاء الماضي، بعد إصابته بسبب عطسة.

وكشف المدير الفني للفريق إيان إيفات، سبب غياب اللاعب، وقال في تصريحات عبر صحيفة بولتون نيوز: "لقد عطس بقوة، شعر بشق بسيط بين ضلوعه ونأمل أن تكون مجرد مشكلة في الغضروف أو العضلات، الفحوصات الطبية ستكشف كل شيء".

وأضاف: "يتعين علي أن أتوخى الحذر على نفسي عندما يبدأ اللاعبون في العطس بسبب الإصابة".

وفاز بولتون على بارو، بنتيجة 3-2، على الرغم من غياب مهاجمه صاحب الـ26 عاما، الذي سجل هدفا واحدا خلال 5 مباريات بالموسم الحالي.

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