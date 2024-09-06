رؤية فنية وتجربة شبابية ناجحة.. من هو محلل الأهلي الجديد سعيد النحاس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن النادي الأهلي، تعيين سعيد النحاس، محللا لأداء الفريق في الموسم الجديد، بناء على طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

وينشر موقع الخليج 365، السيرة الذاتية لمحلل الأداء الجديد للنادي الأهلي، الذي عمل لفترة طويلة في المملكة العربية السعودي.

يمتلك سعيد النحاس صاحب الـ 25 عاما، خبرة كبيره في العمل كمحلل أداء، فهو عمل لفترات طويلة في السعودية، ولديه سجل حافل بالشهادات والدورات التدريبية المتميزة.

وعمل النحاس في دوري الدرجة الأولى السعودي "Yellow"، إلا أنه عمل أيضًا عن بُعد مع نادي الشباب السعودي في الدوري الممتاز، تحت قيادة المدرب الإسباني كارلوس هيرنانديز، بالإضافة إلى عمله مع منتخب أنجولا.

في آخر محطة له في السعودية مع نادي الجبلين، شغل النحاس ثلاثة مناصب في وقت واحد بسبب ضعف ميزانية الفريق، حيث عمل كمساعد مدرب ومحلل أداء ومترجم، هذه التجربة كانت تحت قيادة المدرب الفرنسي المخضرم دينيس لافاني، الذي قاد فرقًا مثل سموحة وشبيبة القبائل الجزائري ومنتخب الكاميرون.

كما أنهى النحاس الدوري مع نادي الجبلين في مركز الوصافة، وحقق نفس المركز مع نادي الشباب في الدوري الممتاز السعودي تحت قيادة هيرنانديز، وهو أفضل مركز حققه الفريق منذ سنوات.

كما عمل مع المدرب البرتغالي جواو موتا، بطل الدوري السوداني مع الهلال، وكان جزءًا من جهاز باولو جوميز الذي صعد بالخليج إلى الدوري السعودي الممتاز.

وشارك النحاس في أكثر من 80 مباراة في دوري الدرجة الأولى السعودي و17 مباراة في الدوري الممتاز، وأيضًا في 11 مباراة مع الأهلي.

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