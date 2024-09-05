إسبانيا وصربيا.. التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - حسم التعادل السلبي، نتيجة الشوط الاول من مباراة إسبانيا وصربيا التي تحمع بينهما مساء اليوم الخميس، بملعب راجكو ميتيتش، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة، ضمن منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية للموسم الحالي 2024-25.

ويقود ثنائي فريق برشلونة، لامين يامال وداني أولمو تشكيل منتخب إسبانيا أمام صربيا، على أن يقود أيوزي بيريز هجوم الماتادور في مواجهة الليلة.

ويعد ظهور المنتخب الإسباني اليوم، هو الأول بعد تتويجه ببطولة يورو 2024 على حساب إنجلترا في النهائي.

يقع منتخب إسبانيا في المجموعة الرابعة من بطولة دوري الأمم الأوروبية، بجانب منتخبات: الدنمارك، صربيا، وسويسرا.

تشكيل منتخب إسبانيا لمواجهة صربيا

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: داني كارفخال - لي نورماند - إيمريك لابورت - مارك كوكوريلا

خط الوسط: مارتن زوبيمندي - فابيان رويز - داني أولمو

وفي الهجوم: لامين يامال - أيوزي بيريز - نيكو ويليامز.