أول تعليق من مبابي على رسالة كريستيانو رونالدو له بعد انتقاله لـ ريال مدريد

علق النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد الإسباني الجديد، على رسالة البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد تهنئته له بالانضمام إلى الملكي.

وأعلن نادي ريال مدريد الإسباني، أمس الاثنين، رسميًا، تعاقده مع الدولي الفرنسي كيليان مبابي، في صفقة انتقال حر، لمدة 5 سنوات.