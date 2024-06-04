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أول تعليق من مبابي على رسالة كريستيانو رونالدو له بعد انتقاله لـ ريال مدريد

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علق النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم الإسباني الجديد، على رسالة البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد تهنئته له بالانضمام إلى الملكي.

وأعلن نادي ريال مدريد الإسباني، أمس الاثنين، رسميًا، تعاقده مع الدولي الفرنسي كيليان مبابي، في صفقة انتقال حر، لمدة 5 سنوات.

وكان قد كتب كريستيانو رونالدو  معلقًا على منشور مبابي،عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام: “حان دوري لمشاهدتك، متحمس لرؤيتك تضيء البرنابيو”.

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فقال مبابي اليوم الثلاثاء  في تصريحات  نشرتها شبكة “rmcsport” الفرنسية:” أنا من عشاق كريستيانو رونالدو، فهو كان سببًا في حبي وتعلقي بهذا النادي الإسباني العريق”.

ويتواجد مبابي حاليًا  في معكسر منتخب بلاده فرنسا، ولا نية الآن لذهابه إلى إسبانيا لتقديمه في سانتياجو بيرنابيو.

ويمكن تقديم مبابي في سانتياجو برنابيو، بعد بطولة اليورو، ومن الممكن أن يكون يوم 15 أو 16 يوليو.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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