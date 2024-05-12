فوز تشيلسي القاتل ورباعية السيتي.. نتائج مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شهدت مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز التي أقيمت اليوم السبت، الكثير من الأهداف والإثارة.

وبدأت مواجهات الجولة 37 من الدوري الممتاز برباعية مانشستر سيتي في مرمى فولهام، بينما استطاع تشيلسي في قلب تأخره بهدف إلى فوز بنتيجة 3-2.

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي اليوم السبت

مانشستر سيتي ضد فولهام - (4-0)

تشيلسي ضد نوتنجهام - (3-2)

وست هام ضد لوتون - (3-1)

توتنهام ضد بيرنلي - (2-1)

إيفرتون ضد شيفيلد - (1-0)

برينتفورد ضد بورنموث - (2-1)

كريستال ضد ولفرهامبتون - (3-1)

نيوكاسل ضد برايتون - (1-1)

وتستأنف لقاءات الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز غدا الأحد، بمباراة أرسنال ومانشستر يونايتد.

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