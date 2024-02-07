"لا يصح".. عضو اتحاد الكرة يكشف ما فعله رينارد ردا على تدريب المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، تفاصيل المفاوضات مع الفرنسي هيرفي رينارد لتولي تدريب المنتخب الوطني، قبل العدول عن القرار والتعاقد مع حسام حسن.



وقال إيهاب الكومي في لقاء تلفزيوني: "بالفعل تفاوضنا مع رينارد وعندما سمع أن هناك نية للتعاقد معه، رحب بذلك، ونحن أيضا رحبنا، ولكنه قال إنه مرتبط بعقد مع الاتحاد الفرنسي ولن يتفرغ إلا بعد الأولمبياد، المقبلة في باريس".



أضاف عضو اتحاد الكرة: "رينارد قال إنه سيرسل مساعديه لتدريب المنتخب لحين الانتهاء من الأولمبياد، وبالتأكيد هذا لا يصح عمله لأن أمامنا مباراتين هامتين في شهر يونيو المقبل بتصفيات كأس العالم 2026، أمام منتخبي بوركينا فاسو وغينيا بيساو".



جدير بالذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم، وجه الشكر للبرتغالي هيرفي رينارد، بعد وداع بطولة كأس الأمم الأفريقية مبكرا من دور الـ16 على يد الكونغو الديمقراطية، وتعيين حسام حسن بدلا منه.