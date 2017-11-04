انت الان تتابع محايل تزف شهيدها "الهلالي".. والفلقي ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أدت جموع من المصلين بجامع الملك فهد بمحافظة محايل مساء اليوم صلاة الميت على شهيد الواجب الجندي أول عبد الرحمن بن إبراهيم الهلالي البالغ من العمر 25 عامًا، الذي كان يعمل باللواء العاشر، والذي استُشهد في قطاع الربوعة بالحد الجنوبي مدافعًا عن دينه ووطنه ومليكه.

وتقدم المصلين وكيل المحافظ علي بن إبراهيم الفلقي ومنسوبو الجهات الأمنية والعسكرية بالمحافظة، وعدد كبير من أهالي محافظة محايل.

يُذكر أن الهلالي متزوج، ولديه بنت واحدة "بسمة"، تبلغ من العمر 10 أشهر، وبدت اليوم في حالة ترقُّب لوالدها الذي كان يمنحها الحنان والأمن بعد الله. وللهلالي 4 من الإخوة الذكور و6 أخوات.

وقال والد الفقيد: أنا فخور باستشهاد ابني الذي سيخلد التاريخ ذكره. ويكفيني شرفًا أنه استُشهد في ميدان الشرف مدافعًا عن دينه ووطنه.

أما أمه فكانت صابرة محتسبة رافعة كفَّيْها لابنها داعية أن يسكنه الله فسيح جناته.

وقال إخوته: كلنا جنود لهذا الوطن، نفديه بأرواحنا. وكلنا عبدالرحمن الدرع الحصين لوطننا.

ويُستقبل المعزون بمنزل والده ببادية البرك - مركز المرصد الجمة.

من جهته، نقل وكيل المحافظ الفلقي تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين - حفظهما الله - وأمير منطقة عسير ونائبه إلى ذوي الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.