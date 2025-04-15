شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 2025.. برنامج الربط الجوي يخطط للوصول إلى 2.5 مليون مقعد والان نبدء بالتفاصيل

برنامج الربط الجوي

رحلات جديدة

الدمام - شريف احمد - أوضح الرئيس التنفيذي لبرنامج الربط الجوي ماجد خان، أن البرنامج نجح في إضافة أكثر من 700 ألف مقعد لتعزيز إمكانيات العمرة والزيارة حتى نهاية الربع الأول من 2025.وأكد، خلال معرض ومنتدى العمرة والزيارة الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة في مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة، أن المستهدف هو الوصول إلى 2.5 مليون مقعد بنهاية عام 2025، وستكون العمرة والزيارة محور التركيز، خاصةً من خلال تعزيز الربط الجوي إلى المدينة المنورة من الأسواق العالمية.وأشار إلى أن البرنامج يركز على أوروبا ودول الخليج ودول رابطة الدول المستقلة، إضافة إلى إندونيسيا ضمن الأسواق المصدرة المستهدفة بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للسياحة.وبين أن المملكة تعمل على إضافة وجهة جديدة للربط الجوي هذا العام، ستكون الثالثة للعمرة والزيارة من ألمانيا وتحديدًا من شتوتغارت إلى جدة، موضحًا أنه أُدْرِج العديد من شركات الطيران الجديدة للعمرة والزيارة من أوروبا مثل يورو وينغز، إضافة إلى وجهتين جديدتين من العام الماضي وهما برلين وكولونيا إلى جدة.وأشار إلى أن شركة الطيران الفرنسية ترانسافيا ستبدأ رحلات جديدة من منطقة باريس إلى جدة، ومن ليون إلى جدة، وابتداء من أغسطس المقبل، ستكون هناك رحلة يومية من مطار لندن غاتويك إلى المدينة المنورة، مما سيولد نحو 180,000 مقعد.يذكر أن البرنامج أعلن في وقت سابق من هذا العام عن نجاحه في جذب 12 شركة طيران وإضافة 20 مسارًا جديدًا إلى المملكة بإجمالي 1.5 مليون مقعد، وكانت آخر شركات الطيران التي جُذِبَت هي إيتا ITA Airways والخطوط الجوية البريطانية ويورو وينجز وترانسافيا وويز إير.