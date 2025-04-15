السعودية | تحت إشراف مركز الملك سلمان للإغاثة.. فريق «البلسم» الطبي يصل سوريا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_أحمد حماد

يدشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، المشروع الطبي التطوعي لجراحة وقسطرة القلب في الجمهورية العربية السورية، خلال الفترة من 15 إلى 22 أبريل 2025م، من خلال جمعية «البلسم» للتدريب والتطوير الصحي.

يأتي المشروع امتدادًا للبرامج الطبية التطوعية المتنوعة التي يُنفِّذُها مركز الملك سلمان للإغاثية والأعمال الإنسانية في عدد من الدول لتقديم العلاج للأفراد والأسر من ذوي الدخل المحدود.

ووصل فريق جمعية «البلسم» الطبي الذي يضم 24 طبيبا وممرضاً وفنياً، إلى مدينة دمشق، اليوم الثلاثاء، استعداداً لإجراء العمليات الجراحية في تخصصات القلب المفتوح والقسطرة القلبية للكبار، ويتعاون مع فريق أطباء جمعية «البلسم» مجموعة من الأطباء المحليين في الجمهورية السورية.

ويستهدف المشروع الطبي التطوعي لجراحة وقسطرة القلب في الجمهورية العربية السورية المقام بالمستشفى الجامعي بدمشق، إجراء 95 عملية جراحية؛ تشمل 15 عملية قلب مفتوح و80 قسطرة قلبية، والكشف الطبي على المرضى لتقديم الرعاية والعلاج اللازم لهم.

ويستهدف المشروع -بالإضافة إلى إجراء العمليات وتقديم العلاج اللازم- تطوير مستوى الخدمة الطبية في الجمهورية السورية من خلال تمكين الفرق الطبية المحلية وتدريب 15 ممارسا صحيا داخل غرف العمليات والعناية المركزة والرعاية الصحية.

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