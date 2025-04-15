شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يشارك في حوار دول مجلس التعاون وآسيا الوسطى والان نبدء بالتفاصيل

دول الخليج وآسيا الوسطى

الدمام - شريف احمد - وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، إلى دولة الكويت الشقيقة، اليوم، وذلك للمشاركة في الاجتماع الثالث للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى.وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار الكويت الدولي، نائب وزير الخارجية بدولة الكويت السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح.ومن المقرر أن يبحث الاجتماع سبل تعزيز العلاقات المتطورة بين دول الخليج ودول آسيا الوسطى في العديد من المجالات، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف التنسيق المتعدد الأطراف في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.