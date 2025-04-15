شكرا لقرائتكم خبر عن ”جسور“.. معرض سعودي في جاكرتا يبرز العناية بالقرآن ونشر الوسطية والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية