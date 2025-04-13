شكرا لمتابعة خبر عن وزير الاستثمار: الاستثمارات الأجنبية المباشرة تضاعفت 4 مرات والوظائف تضاعفت.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، اليوم الأحد، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تضاعفت 4 مرات والوظائف في هذه الشركات تضاعف إلى 40%.

وقال المهندس خالد الفالح، خلال مؤتمر مبادرة القدرات البشرية: “تنمية رأس المال البشري من أولويات ولي العهد وهناك ارتباط وثيق بين الاستثمار والتعليم”.

وانطلق اليوم، مؤتمر مبادرة القدرات البشرية (HCI) بنسخته الثانية تحت شعار “ما بعد الاستعداد للمستقبل”، بمشاركة أكثر من 300 من القادة وصنّاع السياسات والخبراء العالميين من القطاع الأكاديمي والخاص وغير الربحي، وحضور عالمي من 38 دولة، وذلك في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.