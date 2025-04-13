شكرا لمتابعة خبر عن فلكية جدة ترصد البدر اليوم في ظاهرة فلكية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهد العالم العربي مساء اليوم، ظهور القمر البدر لشهر شوال، في ظاهرة فلكية مميزة تتزامن هذا العام مع كونه أول بدر بعد الاعتدال الربيعي.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابو زاهرة، أن القمر رُصد بعد غروب الشمس مباشرةً من الأفق الجنوبي الشرقي، حيث ظهر أكبر حجمًا عند شروقه بفعل وهم بصري يُعرف بخداع القمر، وقد يظهر بلون برتقالي أو وردي بسبب تأثير الغلاف الجوي على ضوءه المنعكس.

وبين أن القمر الليلة يُصنف على أنه “قمر صغير”، نظرًا لحدوثه عندما يكون القمر في أبعد نقطة له عن الأرض، ما يجعله يبدو أصغر وأقل سطوعًا من الأقمار الكاملة المعتادة.

وأضاف ابو زاهرة “في مشهد فلكي لافت، سيكون القمر قريبًا من نجم السنبلة “السماك الأعزل”، ألمع نجوم كوكبة العذراء، ما يتيح فرصة لرصدهما معًا بالعين المجردة”.

وأشار إلى أن القمر سيصل إلى ذروته في طور البدر المكتمل عند الساعة 03:22 فجر يوم الأحد بتوقيت مكة المكرمة، وهي اللحظة التي يكون فيها مقابل للشمس تمامًا.