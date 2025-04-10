527 إنذارا لمحلات غذائية مخالفة بالقطيف

حررت بلدية محافظة القطيف 527 إنذاراً للمحلات الغذائية، ضمن جولاتها الرقابية التي نفذتها خلال شهر مارس الماضي، وبحسب ما أعلنت البلدية فقد قامت بتنفيذ 973 جولة رقابية استهدفت خلالها التحقق من صلاحية الشهادات الصحية للعاملين في المطاعم والمقاهي وغيرها، والتوعية بأهمية التدريب والتثقيف الصحي لهم، والتأكد من تحقيق السلامة الغذائية والشروط الصحية في مختلف المنشآت الغذائية.

الشهادات الصحية

كانت البلدية شددت على أهمية استخراج الشهادة الصحية للعاملين، أو تجديدها، واعتبرتها شرطاً رئيساً للإبقاء على العامل يزاول نشاطه مع الجمهور، على ذلك فقد أصدرت البلدية 810 شهادات صحية و152 رخصة مهنية جديدة لمن استوفوا المتطلبات لذلك.

وسبق أن دعت البلدية عبر حسابها في منصة "إكس" أصحاب المنشآت التجارية الغذائية، مثل المطاعم والمقاهي، إلى التأكد من صلاحية الشهادات الصحية، حتى لا تتعرض المنشآت للعقوبات المقررة نظاماً.

عدم التهاون

أكدت البلدية عدم التهاون مع المنشآت المخالفة، وتطبيق جميع العقوبات من إغلاق للنشاط وفرض الغرامات المالية، داعين الجميع للتعاون والإبلاغ عن المخالفات الصحية من خلال الاتصال على الرقم الموحد للبلاغات البلدية 940، فيما نوهت البلدية بأن الفرق الميدانية المتخصصة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة.