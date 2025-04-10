527 إنذارا لمحلات غذائية مخالفة بالقطيف

الشهادات الصحية
كانت البلدية شددت على أهمية استخراج الشهادة الصحية للعاملين، أو تجديدها، واعتبرتها شرطاً رئيساً للإبقاء على العامل يزاول نشاطه مع الجمهور، على ذلك فقد أصدرت البلدية 810 شهادات صحية و152 رخصة مهنية جديدة لمن استوفوا المتطلبات لذلك.
وسبق أن دعت البلدية عبر حسابها في منصة "إكس" أصحاب المنشآت التجارية الغذائية، مثل المطاعم والمقاهي، إلى التأكد من صلاحية الشهادات الصحية، حتى لا تتعرض المنشآت للعقوبات المقررة نظاماً.
عدم التهاون
أكدت البلدية عدم التهاون مع المنشآت المخالفة، وتطبيق جميع العقوبات من إغلاق للنشاط وفرض الغرامات المالية، داعين الجميع للتعاون والإبلاغ عن المخالفات الصحية من خلال الاتصال على الرقم الموحد للبلاغات البلدية 940، فيما نوهت البلدية بأن الفرق الميدانية المتخصصة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة.
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