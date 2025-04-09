السعودية | العيادات الطبية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة في عبس تقدم خدماتها لـ 954 مستفيدًا خلال شهر فبراير الماضي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين.

وراجع العيادات 954 مستفيدًا خلال شهر فبراير 2025م، منهم 331 مستفيدًا في عيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية، و271 مريضًا في عيادة الطوارئ، و344 مستفيدًا في عيادة الباطنية، فيما راجع 8 أشخاص عيادة التوعية والتثقيف.

وفي الخدمات المرافقة استفاد 355 شخصًا من قسم الخدمات التمريضية، كما صُرفت الأدوية لـ 896 فردًا، فيما راجع عيادة الجراحة والتضميد 28 مريضًا، في حين نُفذت 8 أنشطة للتخلص من النفايات.

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