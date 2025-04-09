الأميرة فهدة آل حثلين تكرم الفائزات بجائزة الأميرة نورة للتميُّز النسائي

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الرياض - علي القحطاني - تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، كرَّمت حَرم خادم الحرمين الشريفين، صاحبة السمو الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين، مساء اليوم, الفائزات بجائزة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للتميُّز النسائي في دورتها السابعة، في ستة مجالات “نظرية” و”تطبيقية”، خلال الحفل الذي أقامته الجامعة بهذه المناسبة في مركز المؤتمرات والندوات.

وفازت بجائزة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للتميُّز النسائي في مجال العلوم الصحية صاحبة السمو الأميرة مشاعل بنت سعود الشعلان، فيما فازت في مجال العلوم الطبيعية الدكتورة ثمراء بنت محمد الشهراني، وفي مجال الأعمال الاجتماعية الدكتورة الجوهرة بنت محمود حمزة.

وفي مجال المشاريع الاقتصادية، فازت سارة بنت جماز السحيمي، بينما فازت في مجال الأعمال الفنية مرزوقة بنت فضي العرماني، وفازت في مجال الدراسات الإنسانية الدكتورة هند بنت تركي السديري.

وثمنت معالي رئيسة جامعة الأميرة نورة رئيسة اللجنة العُليا للجائزة الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى في كلمة لها بهذه المناسبة الرعاية الكريمة التي تحظى بها الجائزة من القيادة الرشيدة – أيدها الله -، التي أسهمت في أن تصبح الجائزة منصة وطنية تُظهر روح الريادة، وتُجسِّد دور المرأة في صناعة المستقبل، مُعربةً عن الفخر والاعتزاز بما شهدته النسخة السابعة من تحول كمي ونوعي في المشاركات، مؤكدةً مواصلة الجائزة دورها في تحفيز الإبداع والإلهام، وترسيخ مكانة المرأة في صناعة الغد الذي يقوم على الابتكار والريادة والمعرفة.

واشتمل الحفل على كلمة للأمينة العامة للجائزة الدكتورة ابتسام بنت صالح العثمان، وعرضٍ مرئي، إضافة إلى تدشين متحف المرأة السعودية في مركز سارة السديري.

يُشار إلى أنَّ جائزة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للتميُّز النسائي هي احتفالية سنوية تُقام تحت مظلة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن وبقرار من مجلس الوزراء؛ لتسليط الضوء على إنجازات المرأة السعودية، والتعريف بالمتميِّزات والمبدعات، بما يسهم في تعزيز مرتكزات الابتكار والجودة، وتحفيز الأجيال الجديدة من النساء على الإسهام في التنمية الشاملة.