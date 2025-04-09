السعودية | “هيئة العقار” تُنفذ 7 جولات رقابية مشتركة خلال شهر مارس لضمان الامتثال في السوق العقاري

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - ع / عام / "هيئة العقار" تطلق هويتها البصرية الجديدة 1446-01-01 هـ(واس) 9

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نفَّذت الهيئة العامة للعقار بمشاركة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خلال شهر مارس 7 جولات رقابية مشتركة، شملتْ زيارة 86 منشأة عقارية في كل من منطقة الرياض، والمنطقة الشرقية، ومنطقة مكة المكرمة.

وتأتي هذه الجولات؛ بهدف ضمان الامتثال للتشريعات العقارية بشكل عام ونظام الوساطة العقارية على وجه الخصوص، إضافة إلى ما يتعلق باختصاص الجهات الحكومية المشاركة فيما يتعلق بالتوطين.

وأوضحتْ الهيئة أنّ العمل الميداني، هو أحد المسارات التي تعمل عليه لتنظيم السوق العقاري، حيث قامت فرقها الرقابية خلال الفترة ذاتها بتنفيذ 19.636 عملية رقابية ميدانية، فيما تلقت الهيئة 589 بلاغًا عقاريًا عبر قنواتها المختلفة، وتم التعامل معها ومعاجلتها.

وبلغ عدد عمليات المسح الإلكتروني أكثر من 3204 عمليات، حيث تنتهج الهيئة الرقابة الإلكترونية، التي تستهدف القنوات الرقمية والمنصات العقارية؛ للتحقق من نظامية الإعلانات وممارسات الوساطة العقارية الرقمية وفق الأنظمة واللوائح.

وطالبت الهيئة العامة للعقار، الوسطاء ومقدميّ الخدمات العقارية كافة إلى الامتثال لقواعد الأنظمة العقارية، والاطلاع على المخالفات تجنبًا للعقوبات، التي تشمل الإنذارات وتعليق الترخيص أو الإلغاء أو الغرامات المالية.

كما دعت الهيئة المواطنين والمقيمين، إلى تقديم بلاغاتهم في حال الاشتباه بالمخالفات العقارية أو الاحتيال العقاري عبر مسار الاستجابة للبلاغات من خلال منصة الهيئة الرسمية، أو الاتصال على الرقم (199011) للاستفسارات العقارية.

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