شكرا لقرائتكم خبر عن "الحج والعمرة": 9.2 مليون معتمر أدّوا المناسك حتى نهاية رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الوصول عبر منافذ المملكة

موعد المغادرة وغرامات التأخير

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة الحج والعمرة عن بلوغ عدد المعتمرين القادمين إلى المملكة منذ بداية العام الهجري 1446هـ وحتى نهاية شهر رمضان أكثر من 9.2 مليون معتمر، في مؤشر يعكس النمو الكبير في أعداد الزوار القادمين لأداء مناسك العمرة خلال الموسم الحالي.ووفقاً للإحصاءات الرسمية، فإن 85% من المعتمرين، أي ما يزيد على 7.8 مليون معتمر، دخلوا المملكة عبر المنافذ الجوية، بينما استقبلت المنافذ البرية 1.3 مليون معتمر، بنسبة بلغت 14.6%. أما المنافذ البحرية، فشهدت دخول 22.4 ألف معتمر فقط.وأشارت الوزارة إلى أن شهر رجب سجّل أعلى معدلات وصول المعتمرين، حيث بلغ عددهم فيه نحو 1.62 مليون معتمر، يليه شهر شعبان بعدد تجاوز 1.622 مليون معتمر، ثم جمادى الآخرة بواقع 1.26 مليون معتمر، وجمادى الأولى بأكثر من مليون معتمر.وفيما يخص الجدول الزمني للعمرة، حددت الوزارة يوم 15 شوال الموافق 13 أبريل كآخر موعد لاستقبال المعتمرين القادمين من الخارج، مشددة على أن جميع المعتمرين يجب أن يغادروا المملكة في موعد أقصاه 1 ذو القعدة الموافق 29 أبريل.وحذّرت من أن التأخر في المغادرة يعرض المعتمر للعقوبات النظامية، كما أن عدم إبلاغ شركات العمرة عن المتأخرين قد يترتب عليه غرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحق الجهات المسؤولة.من جهة أخرى، شددت الوزارة على أهمية تجنّب التعامل مع القنوات غير الرسمية للراغبين في أداء فريضة الحج، مؤكدة أن تأشيرة الحج تُمنح فقط عبر الجهات الرسمية، إما من خلال مكاتب شؤون الحجاج في 80 دولة، أو عبر منصة “نسك حج” التي تتيح الحجز المباشر للحجاج من أكثر من 126 دولة.وأكدت الوزارة استمرار جهودها في تسهيل قدوم ضيوف الرحمن، وضمان أداء مناسكهم بأمان ويسر ضمن بيئة منظمة ورقابة صارمة على الخدمات المقدمة.