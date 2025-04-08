السعودية | العيادات الطبية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة في مخيم وعلان للنازحين تقدم خداماتها العلاجية لـ 488 مستفيدًا خلال شهر فبراير

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية، واستفاد من العيادات 488 مستفيدًا خلال شهر فبراير 2025م.

وراجع عيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية 218 مستفيدًا، وقسم الطوارئ 73 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 175 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 14 حالة، وراجع 8 أشخاص قسم التوعية والتثقيف.

وفي مجال الخدمات المرافقة، راجع قسم الخدمات التمريضية 392 مريضًا، وصُرفت الأدوية لـ 430 فردًا، وراجع عيادة الجراحة والتضميد 11 فردًا، ونُفذت 8 أنشطة للتخلص من النفايات.

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