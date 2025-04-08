شكرا لمتابعة خبر عن فتح باب التقديم لدعم المشاريع السينمائية في مرحلة الإنتاج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن صندوق البحر الأحمر التابع لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي, فتح باب التقديم لدعم المشاريع السينمائية في مرحلة الإنتاج، وذلك ضمن ثاني جولاته لهذا العام.

وأوضح الصندوق أن التقديم يستمر حتى 21 أبريل الجاري، وذلك عبر الرابط الموقع .

وتهدف الجولة الثانية من صندوق البحر الأحمر, لدعم المشاريع الجاهزة والمتأهبة للإنتاج وانطلاق عمليات التصوير، عبر منح مالية تمكنهم من تجاوز مرحلة الإنتاج, حيث يشمل الدعم الأفلام الطويلة سواءً الروائية أو التحريك (لا تقل عن 60 دقيقة)، والمسلسلات (25 – 59 دقيقة للحلقة) من مخرجين عرب أو من أصول عربية أو من جنسيات أفريقية أو آسيوية، بالإضافة إلى الأفلام القصيرة سواءً الروائية، أو الوثائقية، أو التحريك من مخرجين سعوديين (أقل من 60 دقيقة).

وتأتي هذه الخطوة, تأكيدًا لمساعي مؤسسة البحر الأحمر السينمائي الحثيثة بدعم وتمكين الأصوات السينمائية الواعدة من مختلف الثقافات، متيحًا لهم دعمًا ماليًا يمكنهم من إتمام مشاريعهم السينمائية، واستعراض سردياتهم القصصية للعالم أجمع.

يُذكر أن صندوق البحر الأحمر قدم دعمه لأكثر من 280 فيلمًا، وذلك منذ إطلاقه في عام 2021م، حيث حازت الكثير من الأعمال المدعومة من قبل الصندوق على جوائز عالمية عدة على مدار السنوات الماضية في مختلف المحافل السينمائية.