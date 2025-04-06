شكرا لقرائتكم خبر عن طقس بداية الأسبوع.. إنذار أحمر من أمطار غزيرة على المدينة والقصيم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، إنذارًا باللون الأحمر من أمطار غزيرة على المدينة المنورة والقصيم، تستمر حتى التاسعة مساءً.وقال المركز إن الحالة الجوية تشمل تأثيراتها رياحًا شديدة السرعة، وانعدامًا في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على المدينة المنورة.طقس المملكة اليومأعلن المركز الوطني للأرصاد، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد في المملكة، منبها من استمرار الأمطار الرعدية على أجزاء من 10 مناطق.حسب بيان الأرصاد، لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم وحائل.وتمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة.