انت الان تتابع الأسبوع في 10 صور: المسلمون حول العالم يحتفلون بالعيد.. وإضراب "القمامة" في بريطانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
ياسر نجدي
إمارة منطقة مكة/ منصة إكس
جيتي
محمود عليان/ أسوشيتد برس
محمود عيسى/ رويترز
حاتم خالد/ رويترز
رويترز
ساي أونج مين/ فرانس برس
ديفي رحمان/ فرانس برس
جايمي جوي/ رويترز
دارين كالابريس/ أسوشيتد برس
كانت هذه تفاصيل خبر الأسبوع في 10 صور: المسلمون حول العالم يحتفلون بالعيد.. وإضراب "القمامة" في بريطانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.