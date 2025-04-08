انت الان تتابع بصوت سقوط صخرة ضخمة.. شاهد بركان "كانلاون" يُطلق عموداً من الرماد بارتفاع 4 كم يلامس السحاب بالفلبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في:

أدّى ثوران بركان في وسط الفلبين في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، إلى إطلاق عمودٍ من الرماد في السماء بارتفاع 4 كيلومترات، وسط دعوات لإقفال المدارس المحلية، بحسب وكالة "فرانس برس".

ويعد بركان كانلاون واحداً من 24 بركاناً نشطاً في الفلبين؛ الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، وسبق أن ثار في ديسمبر وتسبّب في إخلاء قرى حوله.

وكانت المنطقة المحيطة بالبركان في جزيرة نيغروس لا تزال تحت أوامر الإخلاء عندما بدأ البركان بقذف الرماد الثلاثاء.

وأعلن المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل في بيان أن ثوران بركان كانلاون "بدأ عند الساعة 5:51 صباح اليوم"، حيث أطلق "عموداً ضخماً منحنياً من الدخان بارتفاع نحو 4 كيلومترات".

وأفاد المعهد في وقت لاحق بأن ثوران البركان توقف عند الساعة 6:47 صباحاً.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عموداً من الدخان يتصاعد ببطء نحو السماء.

وقال جون دي أسيس، المسؤول في خدمة الإنقاذ بإحدى بلديات مقاطعة نيغروس أوكسيدنتال، لـ"فرانس برس": "كنا مستعدين للثوران. العائلات التي تعيش ضمن نطاق يراوح بين 4 و6 كيلومترات جرى اخلاؤها خلال الثوران السابق في ديسمبر الماضي".

أضاف "نحن الآن نراقب فقط القرى التي ستتأثر بسقوط الرماد البركاني"، مشيراً إلى أنهم أوصوا "بإلغاء الدراسة والعمل في البلدية".

وقالت شانيل نيكور، البالغة 22 عاماً، إنها كانت تنتظر الحافلة التي ستنقلها إلى المدرسة عندما بدأ ثوران البركان.

وأضافت لوكالة فرانس برس "بدا الصوت وكأن صخرة كبيرة سقطت من مكانٍ مرتفعٍ، ثم نظرت إلى الأعلى ورأيت سحابة الرماد تكبر أكثر فأكثر من البركان".

وتابعت "عندما رأيت الرماد شعرت طبعاً بالتوتر، لكن ليس بقدر التوتر أثناء الثوران السابق، لأننا هذه المرة نعرف ما يجب علينا فعله".

وظل مستوى التحذير من المستوى الثالث، من أصل خمسة مستويات، على حاله دون تغيير منذ ثوران ديسمبر.