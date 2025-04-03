شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة النقل.. أكثر من 1.2 مليون راكب في قطار الحرمين خلال رمضان والان نبدء بالتفاصيل



وأوضح د. الرميح، أنه خلال شهر رمضان جرى نقل أكثر من 1.2 مليون راكب في قطار الحرمين السريع بنسبة ارتفاع تُقدَّر بـ 21% مقارنة بالعام الماضي، إضافة إلى نقل أكثر من 10 ملايين راكب في حافلات النقل العام داخل المدن، وكان 34% منها في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما جرى إنهاء أكثر من 20 مليون طلب عبر تطبيقات التوصيل، 32.8% منها في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

أخبار متعلقة المملكة تدين الغارات الإسرائيلية على 5 مناطق في سوريا الدمام 24 مئوية.. بيان درجات الحرارة الصغرى على بعض مدن المملكة موسم رمضان وأضاف د. الرميح، أنه جرى إنجاز أكثر من 7.8 مليون رحلة في تطبيقات نقل الركاب بنسبة ارتفاع تُقدَّر بـ 81% مقارنة بالعام الماضي، إلى جانب إصدار أكثر من 400 ألف عقد في تأجير السيارات بنسبة ارتفاع تُقدَّر بـ 26% مقارنة بالعام الماضي، كما جرى تسليم أكثر من 26 مليون شحنة وطرد بريدي بنسبة ارتفاع تُقدَّر بـ 18% مقارنة بالعام الماضي، وقد سجّل الرابع والعشرين من شهر رمضان أكثر عدد عمليات تسليم للشحن والطرود البريدية، بـ 1.1 مليون شحنة.

وأعلنت الخطوط الحديدية

الدمام - شريف احمد - كشف رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف، د. رميح بن محمد الرميح، عن تقديم الهيئة العامة للنقل خلال شهر رمضان المبارك لخدمات نقل متكاملة استوعبت النمو في الطلب، وتسجيلها أرقامًا قياسية عكست جاهزية أنشطة النقل وكفاءتها، بمشاركة العديد من شركاء النجاح من الجهات الحكومية والخاصة.وأوضح د. الرميح، أنه خلال شهر رمضان جرى نقل أكثر من 1.2 مليون راكب في قطار الحرمين السريع بنسبة ارتفاع تُقدَّر بـ 21% مقارنة بالعام الماضي، إضافة إلى نقل أكثر من 10 ملايين راكب في حافلات النقل العام داخل المدن، وكان 34% منها في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما جرى إنهاء أكثر من 20 مليون طلب عبر تطبيقات التوصيل، 32.8% منها في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.وأضاف د. الرميح، أنه جرى إنجاز أكثر من 7.8 مليون رحلة في تطبيقات نقل الركاب بنسبة ارتفاع تُقدَّر بـ 81% مقارنة بالعام الماضي، إلى جانب إصدار أكثر من 400 ألف عقد في تأجير السيارات بنسبة ارتفاع تُقدَّر بـ 26% مقارنة بالعام الماضي، كما جرى تسليم أكثر من 26 مليون شحنة وطرد بريدي بنسبة ارتفاع تُقدَّر بـ 18% مقارنة بالعام الماضي، وقد سجّل الرابع والعشرين من شهر رمضان أكثر عدد عمليات تسليم للشحن والطرود البريدية، بـ 1.1 مليون شحنة.وأعلنت الخطوط الحديدية السعودية ، نجاح الخطة التشغيلية لقطار الحرمين السريعين خلال موسم رمضان 1446هـ، وتحقيق أرقام قياسية جديدة بنقل أكثر من 1.2 مليون راكب بزيادة 21% عن موسم رمضان 1445هـ، وذلك عبر 3310 رحلات بزيادة 17% عن موسم رمضان 1445هـ، وقد بلغ أعلى عدد ركاب منقولين خلال اليوم الواحد 48 ألف راكب، فيما بلغت نسبة الالتزام بموعد وصول الرحلات 99.5%.