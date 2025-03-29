اختتام مسابقة المهرة الرمضانية على إذاعة القرآن الكريم

للعام العاشر على التوالي، اختتمت هيئة الإذاعة والتلفزيون، اليوم، النسخة الأضخم من مسابقة "المهرة" الرمضانية، التي تُبث على إذاعة القرآن الكريم وبلغت جوائزها هذا العام أكثر من نصف مليون ريال، وحظيت بمشاركة آلاف المتقدمين من المواطنين والمقيمين من جنسيات عربية

وتنافس في حلقتها النهائية سبعة متسابقين؛ للفوز باللقب، في تنافسٍ باهرٍ بين أجمل الأصوات التي تتغنى بتلاوة القرآن الكريم، وتُبث على الهواء مباشرة من مسرح الإذاعة يوميًا عند الخامسة عصرًا، بالصوت والصورة.

وتوزّع المتسابقون البالغ عددهم 63 متسابقًا في التصفيات النهائية على 7 مجموعات ليحضروا إلى مقر المسابقة وينافسوا على الهواء مباشرة، ويتأهل مِن كل مجموعة متسابقٌ واحد يصل إلى الحلقة النهائية؛ حيث سيتنافس فيها المتسابقون السبعة المتأهلون.

وكرّم مدير عام إذاعة القرآن الكريم "فيحان بن محمد السبيعي" الفائزين في الحفل الختامي، حيث حصل على المركز الأول "دسريزال مراح نائنين"، وفاز بـ100 ألف ريال، وأما الفائز الثاني فكان من نصيب "ياسين السيد عصفور"، وحاز على 80 ألف ريال، والمركز الثالث حققه الفائز "محمود ابوالعزايم حسين"، وحصل على 60 ألف ريال، وأما الفائز الرابع كان من نصيب "أحمد أنور عرفات" ونال 40 ألف ريال، وأما المركز الخامس فكان من نصيب "سيف الرحمن شاهين" وحصل على 30 ألف ريال، وأما المركز السادس فحاز عليه الفائز "مصطفى عبدالقهار شوكري" وحصل على 20 ألف ريال، وأخيرًا فاز المتسابق "عمر أحمد الأسدي" بمبلغ 10 آلاف ريال، كما حصل كل متسابق لم يصل إلى حلقة الختام على 1000 ريال.

وضمّت "المسابقة" كذلك فرعًا لتلاوات المتصلين؛ حيث ⁠يُكرّم في كل حلقة متصلًا ممن تفاعلوا مع البرنامج بتلاواتهم المتقنة، وفرعان آخران أحدهما للماهرات والآخر للمهرة الصغار ذكورًا وإناثًا، يتم فيه اختيار 3 فائزين/فائزات يوميًّا من كل فرع، الجائزة الأولى 1500 ريال والثانية 1000 ريال والثالثة 500 ريال .

يُشار إلى أن مسابقة "المهرة" انطلقت في عام 2016م، وتتكون لجنة التحكيم من بعض أبرز القراء والمقرئين في المملكة العربية السعودية، وهم: (صابر عبدالحكيم، ويوسف الدوسري، وأحمد العبيدي)

وحظي البث المرئي للمسابقة طوال تاريخها بملايين المشاهدات، كما حققت عدد ظهورًا مليونيًا للتغريدات على منصة "إكس"، في كرنفال رمضاني يقام طيلة الشهر الكريم.