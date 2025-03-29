غداً الأحد.. عيد الفطر في السعودية والإمارات وقطر والكويت

أعلن اليوم السبت في كل من السعودية والإمارات وقطر والكويت اليمن أن يوم غد الأحد 30 مارس هو أيام عيد الفطر المبارك.

وأعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم السبت، أن المحكمة العليا قررت أن يوم غد الأحد الموافق 30 مارس 2025م، هو أول أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام 1446هـ.

كما أعلنت الإمارات أن الأحد 30 مارس يوم عيد الفطر.

وقال ديوان الرئاسة إن يوم غدٍ الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك في دولة الإمارات بعد ثبوت رؤية هلال شوال ثبوتاً شرعياً مساء هذا اليوم.

كذلك أعلنت قطر أن غداً الأحد هو عيد الفطر. وأعلنت لجنة تحري رؤية الهلال في قطر بأن غداً الأحد الموافق 30 مارس 2025م هو أول أيام عيد الفطر.

أيضاً أعلنت دار الإفتاء اليمنية أن غداً الأحد هو أول أيام عيد الفطر في البلاد.

كما أعلنت هيئة الرؤية الشرعية في الكويت أن غداً الأحد هو أول أيام العيد.

الاثنين عيد الفطر في هذه الدول

فيما أعلنت سلطنة عمان وإندونيسيا وعدة دول أخرى، اليوم السبت، أن الأحد 30 مارس هو آخر أيام شهر رمضان، وأن الاثنين 31 مارس أول أيام عيد الفطر.

كما قال مركز الفلك الدولي إن عيد الفطر سيكون الاثنين في كل من باكستان والهند وبنغلاديش وإيران.

أيضاً أعلنت ماليزيا وبروناي رسميا أن الاثنين هو أول أيام العيد.