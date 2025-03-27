شكرا لقرائتكم خبر عن واكبت الملايين.. كيف استعدت "شؤون الحرمين" بخطة تشغيلية متكاملة؟ والان نبدء بالتفاصيل

خدمات قاصدي الحرمين الشريفين

الخدمات الإثرائية في الحرمين الشريفين

العشر الأواخر من رمضان

الدمام - شريف احمد - أعلنت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي نجاح خطتها الإثرائية والتشغيلية في المسجد الحرام والمسجد النبوي، في ليلة 27 من شهر رمضان لعام 1446هـ.وأكد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أنَّ النجاح الكبير الذي تحقق في هذه الليلة المباركة جاء بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، ومتابعتها المستمرة.ولفت إلى تقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين وتهيئة الأجواء التعبّدية للأعداد المليونية، التي شهدت صلاتَي التراويح والتهجد في أجواء إيمانية.وبين أن الرئاسة سخّرت الخدمات الإثرائية كافة ضمن منظومة دينية متناغمة، وبالتعاون مع الجهات الأمنية وشركاء النجاح، والقطاعات العاملة في الحرمين الشريفين.وأضاف الشيخ السديس أن الرئاسة استعدت بخطة تشغيلية إثرائية، تواكب الأعداد المليونية التي شهدها الحرمان الشريفان، حيث وفّرت منظومة متكاملة من الخدمات.وشملت المنظومة، التوجيه والإرشاد الديني والدروس العلمية والدينية والتوجيهية، والتوعية الميدانية، ومواقع إجابة السائلين، واللغات والترجمة.هذا بالإضافة إلى تسخير الرقمنة والتقانة والمنصات الإلكترونية، وضخ الكوادر الدينية الرجالية والنسائية المؤهلة وفق تخصصات الخدمات الدينية الإثرائية.واختتم بالدعاء بأن يتقبَّل الله من الجميع صالح الأعمال، وأن يحفظ بلاد الحرمين الشريفين، ويُعين القائمين على خدمة الزوار والمصلين والمعتمرين، على أداء واجبهم بكل تفانٍ وإخلاص.كانت وفرت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خدمات متكاملة لراحة المعتكفين بالحرمين الشريفين في العشر الأواخر من رمضان.وخصصت الهيئة مجموعة من الخدمات التي تيسر للمعتكف أداء عباداته براحة واطمئنان منها: توفير مساحة مناسبة ومريحة لكل معتكف، وترقيم مواقع المعتكفين للتنظيم والترتيب، وتقديم وجبات جافة ومتنوعة إفطار وعشاء وسحور.بالإضافة إلى مستلزمات الراحة والنوم وأدوات العناية الشخصية وخزائن لحفظ الأمتعة وخدمات غسيل الملابس ومراكز للمفقودات والدعم.وجاء هذا تسهيلًا للمعتكفين على أداء عباداتهم ونسكهم براحة ويسر من خلال تقديم أفضل وأرقى الخدمات لهم وفقًا لخطة الهيئة التشغيلية الخاصة لشهر رمضان لهذا العام.