شكرا لمتابعة خبر عن المنظومة الصحية تقدّم 65 ألف خدمة لضيوف الرحمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت وزارة الصحة عن إجمالي الخدمات الصحية التي قدمتها المنظومة الصحية للمعتمرين والزائرين في مكة المكرمة والمدينة المنورة حتى 25 من شهر رمضان المبارك، التي تجاوز عددها 65 ألف خدمة صحية، وذلك في إطار التزامها بتوفير رعاية طبية شاملة تضمن سلامة ضيوف الرحمن، وضمن جهودها الرامية إلى تعزيز جاهزية القطاع الصحي خلال موسم العمرة في الشهر الفضيل، بما يتماشى مع مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي ضمن رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتيسير الوصول إليها.

وشملت الخدمات الصحية المقدمة لضيوف الرحمن أكثر من 52 ألف زيارة لأقسام الطوارئ، إلى جانب 10 آلاف حالة استفادت من خدمات الرعاية الأولية، كذلك إجراء 400 عملية جراحية، وأكثر من 150 قسطرة قلبية، بالإضافة إلى نحو 3 آلاف جلسة غسيل كلى، في إطار الجهود المستمرة لضمان رعاية طبية شاملة للمعتمرين.

بدورها باشرت فرق هيئة الهلال الأحمر السعودي أكثر من 46 ألف بلاغ في مكة المكرمة والمدينة المنورة منذ بداية شهر رمضان، وتعاملت مع 31 ألف بلاغ في مكة بمتوسط زمن استجابة بلغ 5 دقائق و48 ثانية، كما تعاملت مع 15 ألف بلاغ في المدينة بزمن استجابة بلغ 5 دقائق و26 ثانية، مما يعكس سرعة التدخل وكفاءة الجاهزية الإسعافية.

وتواصل المنظومة الصحية جهودها المستمرة في تقديم خدمات صحية متكاملة من خلال رفع جاهزية المرافق الطبية، وتعزيز قدرات الكوادر المتخصصة، وتوظيف أحدث التقنيات لضمان تقديم رعاية فعّالة وآمنة لضيوف الرحمن، كما تستمر في العمل على تطوير أداء المنظومة الصحية، بما يحقق أعلى معايير الجودة والاستدامة في تقديم الخدمات الصحية خلال مواسم العمرة والحج.