شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحادات تؤمن اللاعبين من مخاطر المشاهد المفاجئة.. إسعاف مجهزة وجهاز قلب والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 30 مارس 2025 03:30 م

حرصت الاتحادات الرياضية المختلفة على تأمين اللاعبين من مخاطر المشاهد المفاجئة التى ظهرت خلال الفترة الماضية، سواء فى كرة القدم أو الاسكواش وغيرها، وأسفر عنها وفاة نجوم أمثال أحمد رفعت لاعب مودن سبورت ومحمد يحيى لاعب الاسكواش.

وألزم اتحاد الكرة واتحاد كرة اليد وغيرها من الاتحادات الأندية بضرورة إلزام الأندية المستضيفة لمباريات القسمين الأول والثاني "دورى المحترفين"، بتواجد سيارات الإسعاف في نطاق ملعب المباراة تحسباً لأي ظروف طبية.

ونص البند على ضرورة توفير الفريق المضيف سيارة الإسعاف قبل انطلاق المباراة بـ20 دقيقة، أو إحضار إيصال حجز السيارة في حال عدم تواجدها، وهما شرطان لبدء اي مباراة. كما ألزمت الاتحادات الأندية بضرورة توفير جهاز للصدمات أيضا من أجل تدارك الحالات المفاجئة ، فضلا عن ضرورة تسليم رسم قلب لكل اللاعبين وفقا لما إلزمت به وزارة الرياضة الاتحادات خلال الفترة الأخيرة .

فيما أخطر اتحاد كرة اليد ، برئاسة خالد فتحى، الأندية بضرورة توفير جهاز صدمات القلب فى المباريات وفقا لتعليمات الرعاية الصحية من قبل وزارة الشباب والرياضة، فضلا عن تجهيز سيارة الإسعاف من قبل الفريق صاحب الأرض.

وأرسل مسئولو اتحاد اليد تعميم على كل الأندية بذلك لتوفير الجهاز فى جميع المباريات سواء على صعيد الرجال أو السيدات والمراحل السنية المختلفة.