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اليوم.. ختام كأس العالم لسلاح السيف للسيدات بالقاهرة

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اليوم.. ختام كأس العالم لسلاح السيف للسيدات بالقاهرة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الأحد، 30 مارس 2025 01:45 م

تختتم اليوم، الأحد، منافسات الفرق بكأس العالم لسلاح السيف للسيدات، بمشاركة 23 فريقًا بالبطولة المقامة في مصر خلال الفترة من 28 وحتى 30 مارس الجاري.

ويمثل منتخب مصر في البطولة كل من خديجة أبوعلم، ريناد الدكش، العنود حجازي، وزينة سيد.

وكانت منافسات الفردي قد اختتمت أمس، حيث توجت اليونانية ديسبينا جيورجيادو بالميدالية الذهبية بعد فوزها على الفرنسية سارة نوتشا بنتيجة 15-14، لتكتفي الأخيرة بالميدالية الفضية.

فيما حصلت اليابانية ميساكي إيمورا والبلغارية يوانا إيليفا على الميداليتين البرونزيتين، بعد وصولهما إلى الدور نصف النهائي.

يذكر أن اليوم الأول للبطولة شهد إقامة منافسات الأدوار التمهيدية للفردي، ونجحت المصرية خديجة أبوعلم فى التأهل من دور المجموعات إلى دور الـ128، قبل أن تودع البطولة بعد خسارتها أمام بطلة اليابان بصعوبة بنتيجة 15-14، باللمسة الذهبية.

وتشارك في البطولة 181 لاعبة من 33 دولة مختلفة، وهي: مصر، الأرجنتين، النمسا، أذربيجان، بلجيكا، بلغاريا، كندا، الصين، السلفادور، فرنسا، جورجيا، ألمانيا، بريطانيا، اليونان، هونج كونج، المجر، الهند، إيطاليا، اليابان، كازاخستان، كوريا، هولندا، بولندا، رومانيا، ، سنغافورة، إسبانيا، تركيا، أوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، أوزباكستان، فنزويلا، بالإضافة إلى البلد المحايد.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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