شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ختام كأس العالم لسلاح السيف للسيدات بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

تختتم اليوم، الأحد، منافسات الفرق بكأس العالم لسلاح السيف للسيدات، بمشاركة 23 فريقًا بالبطولة المقامة في مصر خلال الفترة من 28 وحتى 30 مارس الجاري.

ويمثل منتخب مصر في البطولة كل من خديجة أبوعلم، ريناد الدكش، العنود حجازي، وزينة سيد.

وكانت منافسات الفردي قد اختتمت أمس، حيث توجت اليونانية ديسبينا جيورجيادو بالميدالية الذهبية بعد فوزها على الفرنسية سارة نوتشا بنتيجة 15-14، لتكتفي الأخيرة بالميدالية الفضية.

فيما حصلت اليابانية ميساكي إيمورا والبلغارية يوانا إيليفا على الميداليتين البرونزيتين، بعد وصولهما إلى الدور نصف النهائي.

يذكر أن اليوم الأول للبطولة شهد إقامة منافسات الأدوار التمهيدية للفردي، ونجحت المصرية خديجة أبوعلم فى التأهل من دور المجموعات إلى دور الـ128، قبل أن تودع البطولة بعد خسارتها أمام بطلة اليابان بصعوبة بنتيجة 15-14، باللمسة الذهبية.

وتشارك في البطولة 181 لاعبة من 33 دولة مختلفة، وهي: مصر، الأرجنتين، النمسا، أذربيجان، بلجيكا، بلغاريا، كندا، الصين، السلفادور، فرنسا، جورجيا، ألمانيا، بريطانيا، اليونان، هونج كونج، المجر، الهند، إيطاليا، اليابان، كازاخستان، كوريا، هولندا، بولندا، رومانيا، السعودية، سنغافورة، إسبانيا، تركيا، أوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، أوزباكستان، فنزويلا، بالإضافة إلى البلد المحايد.