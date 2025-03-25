شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة.. "الأرصاد" يحذر من حالة الطقس في مكة المكرمة غدًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارًا باللون الأحمر من هطول أمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة، غدًا الأربعاء.

وأوضح أن التأثيرات المصاحبة تشمل رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وجريان للسيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية على الطائف.

وبيّن أن الحالة تستمر من الواحدة ظهرًا حتى الساعة التاسعة مساءً. تحذير الدفاع المدني بدوره، حذر الدفاع المدني من حالة الطقس في منطقة مكة المكرمة، ونبه من هطول أمطار غزيرة، كما دعا إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من المنطقة أثناء هطول الأمطار.

وأكد الدفاع المدني على ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات، والابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود.