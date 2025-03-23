شكرا لمتابعة خبر عن السيول تغمر الخاصرة القديمة غرب القويعية ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهد منطقة الخاصرة القديمة غرب القويعية بالرياض هطول أمطار غزيرة، اليوم الأحد ،.

ووثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، جريان سيول قوية أدت إلي غرق شوارع المنطقة في مياه السيول، عصر اليوم .

وكشف التقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، حول كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، أن 83 محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، سجلت خلال الأربع وعشرين ساعةً الماضية، هطول أمطارٍ في مناطق (الرياض، مكة المكرمة، الشرقية، عسير، تبوك، جازان، نجران، والباحة).

اقرأ أيضا: