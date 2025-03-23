شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. أمطار متوسطة على محافظتي الخرج والدلم والان نبدء بالتفاصيل

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أمطار الرياض

الدمام - شريف احمد - هطلت أمس السبت، أمطار متوسطة على محافظتي الخرج والدلم شملت المراكز والقرى، سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب.إلى ذلك، هطلت مساء اليوم، أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من العاصمة الرياض.كانت منطقة الرياض سجّلت أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار بـ (21.6) ملم في مطار الدوادمي، ضمن 7 مناطق بالمملكة، شهدت هطول أمطار متفرقة.وسجلت شقراء (14.0) ملم، وحي الريان بالدوادمي (9.65) ملم، وعرجاء بالدوادمي (8.4) ملم، والحريق بشقراء (8.0) ملم، وساجر بالدوادمي (7.9) ملم.