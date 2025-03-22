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هطول أمطار في 7 مناطق.. والرياض الأعلى كمية بـ "21.6" ملم

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واس- الرياض 0 تبليغ

هطول أمطار في 7 مناطق.. والرياض الأعلى كمية بـ "21.6" ملم

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الدمام - شريف احمد - سجّلت منطقة الرياض أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار بـ (21.6) ملم في مطار الدوادمي، ضمن (7) مناطق بالمملكة، شهدت هطول أمطار متفرقة.
وسجلت شقراء (14.0) ملم، وحي الريان بالدوادمي (9.65) ملم، وعرجاء بالدوادمي (8.4) ملم، والحريق بشقراء (8.0) ملم، وساجر بالدوادمي (7.9) ملم.

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ووفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، حول كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة؛ سجّلت (82) محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال 24 ساعةً الماضية، هطول أمطار في مناطق (الرياض، مكة المكرمة، الشرقية، عسير، جازان، نجران، الباحة).

أمطار مكة المكرمة

وأشار التقرير، إلى تسجيل (17.4) ملم في النماص بعسير، و(15.2) ملم في حي الزهراء بأبها، و(9.6) ملم في آل تمام بأبها، و(9.0) ملم في شعار بأبها، و(8.8) ملم في كلٍ من السودة بأبها، وثلوث المنظر ببارق.
وسجّلت مكة المكرمة (16.2) ملم في العفيرية برنية، و(15.0) ملم في المرقبان بأضم، و(14.4) ملم في رنية، و(12.0) ملم في الخفج بالليث، و(9.0) ملم في بني سعد بميسان.

طقس الشرقية

وأكد التقرير، تسجيل منطقة الباحة (16.0) ملم في نخال بالقرى، و(10.4) ملم في مدينة الباحة، و(6.0) ملم في غامد الزناد بفرعة غامد الزناد، و(3.8) ملم في جرداء بني علي بالحجرة.
وسجّلت جازان (4.0) ملم في بالغازي بالعيدابي, والشرقية (2.2) ملم في كلٍ من النعيرية، ومحطة قطار أم الشفلح بالقرية العليا، و(1.0) ملم في رأس تنورة، و(0.8) ملم في بقيق, وسجّلت نجران (0.6) ملم في ثار.
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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