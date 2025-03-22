شكرا لقرائتكم خبر عن بمحتوى متنوع.. "دليل المصلي" بخمس لغات في المسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي "دليل المصلي" في المسجد الحرام؛ بهدف إثراء تجربة القاصدين من خلال تقديم محتوى متنوع يمكن الوصول إليه بسهولة عبر رموز الاستجابة السريعة (QR) المنتشرة في المصليات.

وأوضحت الهيئة أن المنصة تقدم محتويات عدة تشمل المصحف الشريف، ونسخة إلكترونية من القرآن الكريم مع إمكانية البحث والقراءة، والخطب، والدروس، من خلال محتوى مسجل ومباشر من الحرمين الشريفين. المسجد الحرام وتقدم الأذكار والأدعية من خلال مجموعة من الأذكار المأثورة، وتعليم الوضوء والصلاة عبر إرشادات مبسطة لتعلم الطهارة والصلاة, بالإضافة إلى دليل المعتكف الذي يقدم شرحًا مبسطًا لمفهوم الاعتكاف وأحكامه, والمطوف الرقمي وهو أداة تحتوي على أكثر من 170 دعاء نصيًا ومسموعًا، وميزة عدّ الأشواط لدعم تجربة المعتمر.

ولفتت الهيئة النظر إلى أن الخدمة تتوفر بخمس لغات وهي العربية والأوردية والإنجليزية والتركية والفرنسية، ما يسهم في شمولية الوصول ويعزز جودة تجربة القاصد داخل المسجد الحرام.