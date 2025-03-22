شكرا لقرائتكم خبر عن مخدرات ومواد محظورة.. ضبط 1390 حالة تهريب جمركي خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

مكافحة التهريب

الدمام - شريف احمد - سجّلت المنافذ الجمركية البرية، والبحرية، والجوية، 1394 حالة ضبط للممنوعات، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتعزيز الجانب الأمني، وحماية المجتمع من الممنوعات بمختلف أنواعها وأشكالها.وشملت الأصناف المضبوطة 87 صنفًا من المواد المخدرة، مثل الحشيش، والكوكايين، والهيروين، والشبو، وحبوب الكبتاجون وغيرها، إضافةً إلى 1331 من المواد المحظورة، كما شملت الأصناف المضبوطة 1751 صنفًا من التبغ ومشتقاته، إلى جانب 47 صنفًا لمبالغ مالية.وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته، وذلك بالتعاون والتنسيق المتواصل مع جميع شركائها من الجهات ذات العلاقة.ودعت الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910)، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) أو من خلال الرقم الدولي (009661910).حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد، وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.