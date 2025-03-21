شكرا لقرائتكم خبر عن مداهمة أمنية تطيح بمستغل أطفال في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - امتدادا لجهود الحملة الأمنية المستمرة لرصد وضبط المتسولين، ضبطت شرطة منطقة الرياض بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعى ومكافحة الاتجار بالأشخاص وافدًا من الجنسية اليمنية لمخالفته نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.

وأوضح حساب الأمن العام على منصة إكس، أن المضبوط استغل 8 أطفال من الجنسية نفسها في التسول بالميادين والطرقات العامة.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة، والتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم الخدمات الإنسانية اللازمة لمن تم استغلالهم.