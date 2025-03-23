الامارات | انخفاض الحرارة وسقوط أمطار الأسبوع الجاري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا خلال الأيام الأربعة المقبلة ، مع احتمال سقوط أمطار وتشكل الضباب ورياح نشطة وقوية ومثيرة للأتربة على مناطق مختلفة من الدولة.

وذكر المركز في نشرته حول لطقس، أن غدا الاثنين سيشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، وسيكون الطقس رطبا مع احتمال تشكل الضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية – غائم جزئياً إلى غائم ومغبر أحياناً نهارا ًمع احتمال سقوط أمطار خفيفة خاصة على الغرب والجزر، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تصبح نشطة إلى قوية أحياناً خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة نهاراً وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س، والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج يضطرب تدريجياً ليلاً في بحر عمان.

وتوقع المركز أن يكون الطقس صحوا بوجه عام يوم الثلاثاء المقبل، وغائم جزئي ومغبر أحياناُ نهاراً، الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة وقوية أحياناً على البحر ومثيرة للغبار نهاراً منبها إلى أن البحر سيكون شديد الاضطراب إلى مضطرب في الخليج العربي ومضطرب الموج في بحر عمان.

وتوقع المركز تشكل ضباب وضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية - صحو بوجه عام يوم الخميس المقبل، وتظهر السحب شرقاً نهاراً مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، والرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.