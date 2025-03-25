الامارات | الأمن السيبراني: التصدي لهجمات سيبرانية تعرضت لها 634 جهة حكومية وخاصة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات أن المنظومات السيبرانية الوطنية تمكنت من التعامل مع الهجمات السيبرانية التي تعرضت لها 634 جهة حكومية وخاصة، واستهدفت تسريب بيانات من قطاعات حيوية واستراتيجية في الدولة، وذلك وفق أفضل الأساليب العالمية في هذا المجال الحيوي.

وقال رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، الدكتور محمد الكويتي، إن ممثل التهديد المعروف باسم «rose87168» زعم أنّه تمكن من اختراق منصة «Oracle Cloud»، ما أسفر عن تسريب نحو ستة ملايين من سجلات المتعاملين على مستوى العالم، شملت بيانات حساسة لكلمات مرور المستخدمين.

وأضاف أن التقديرات تُشير إلى أن نحو 140 ألف جهة على مستوى العالم قد تكون تأثرت بعملية الاختراق، من بينها 634 جهة في دولة الإمارات، منها «30 جهة حكومية، و13 جهة خاصة» والبقية جهات أخرى.

وأوضح مجلس الأمن السيبراني أنه تم تفعيل منظومات الطوارئ السيبرانية في الدولة بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يسهم في الحفاظ على أمن الفضاء الإلكتروني للدولة، وتعزيز حمايته من أي محاولات اختراق أو تهديد.

ودعا مجلس الأمن السيبراني جميع المؤسسات الحكومية والخاصة إلى تعزيز منظومات الحماية الإلكترونية، ورفع مستوى الجاهزية السيبرانية، والإبلاغ الفوري عن أي أنشطة مشبوهة قد تستهدف الأنظمة الرقمية.

وشدد المجلس على أهمية توخي الحذر واعتماد أفضل الممارسات الأمنية لمواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة، لاسيما مع تطور أدوات الاختراق والاحتيال الإلكتروني التي باتت تتخذ أشكالاً متعددة.