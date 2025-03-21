شكرا لمتابعة خبر عن الخطوط السعودية تعلن إلغاء الرحلات من وإلى لندن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت الخطوط السعودية اليوم الجمعة، إلغاء الرحلات من وإلى لندن حتى إشعار آخر، وذلك بعد إغلاق مطار هيثرو بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

كما تنوّه الشركة بأنها تتابع المستجدات عن كثب مع المسؤولين في مطار هيثرو، إلى جانب التواصل المباشر مع الضيوف لإحاطتهم بالتحديثات.

وتهيب بضيوفها الموجودين في لندن بعدم التوجه إلى مطار هيثرو، كما تطلب من الضيوف العابرين عدم السفر إلى مطاري جدة والرياض، والانتظار حتى وصول التحديثات عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني.

وتقديرًا لهذا الظرف الخارج عن الإرادة، سيتم إعفاء جميع التذاكر من أي قيود أو رسوم عند إعادة الحجز أو استرداد قيمتها.