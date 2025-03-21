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الخطوط السعودية تعلن إلغاء الرحلات من وإلى لندن

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الرياض - علي القحطاني - أعلنت الخطوط السعودية اليوم الجمعة، إلغاء الرحلات من وإلى لندن حتى إشعار آخر، وذلك بعد إغلاق مطار هيثرو بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

كما تنوّه الشركة بأنها تتابع المستجدات عن كثب مع المسؤولين في مطار هيثرو، إلى جانب التواصل المباشر مع الضيوف لإحاطتهم بالتحديثات.

وتهيب بضيوفها الموجودين في لندن بعدم التوجه إلى مطار هيثرو، كما تطلب من الضيوف العابرين عدم السفر إلى مطاري جدة والرياض، والانتظار حتى وصول التحديثات عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني.

وتقديرًا لهذا الظرف الخارج عن الإرادة، سيتم إعفاء جميع التذاكر من أي قيود أو رسوم عند إعادة الحجز أو استرداد قيمتها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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