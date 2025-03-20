شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار متوسطة على منطقتي نجران وجدة والان نبدء بالتفاصيل

أمطار على محافظة جدة

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الخميس، من هطول أمطار متوسطة على منطقة نجران، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، تشمل: مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، ويدمة، وخباش.وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 8 مساءً.هطلت اليوم أمطار على أنحاء متفرقة من محافظة جدة، فيما لاتزال الفرصة مهيأة لمزيد من الأمطار.جعلها الله سُقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.