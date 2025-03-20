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"الأرصاد": أمطار متوسطة على منطقتي نجران وجدة

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واس - نجران 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الخميس، من هطول أمطار متوسطة على منطقة نجران، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، تشمل: مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، ويدمة، وخباش.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 8 مساءً.

أمطار على محافظة جدة

هطلت اليوم أمطار على أنحاء متفرقة من محافظة جدة، فيما لاتزال الفرصة مهيأة لمزيد من الأمطار.
جعلها الله سُقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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